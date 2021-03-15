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Коммерсантъ Краснодар
Коммерсантъ Краснодар

Краткосрочная аренда жилья в Краснодарском крае за год подорожала на 15%

Средняя стоимость жилья при аренде посуточно на курортах Краснодарского края в период с сентября 2020 по февраль 2021 составила 2890 руб. За год показатель вырос на 15%, подсчитали аналитики сервиса Суточно.ру.В источнике
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С чего всё началось

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма на летний период за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. руб. за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Суточно.ру", сравнившего ранние бронирования на лето пользователей за сентябрь 2020 года — февраль 2021 года с тем же периодом годом ранее.
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