Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма на летний период за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. руб. за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Суточно.ру", сравнившего ранние бронирования на лето пользователей за сентябрь 2020 года — февраль 2021 года с тем же периодом годом ранее.

Коммерсантъ вчера в 18:21