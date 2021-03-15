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Финансовая газета
Финансовая газета

Краткосрочная аренда жилья в Крыму и Краснодарском крае растет в цене на 14%

Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма в летние месяцы за год подорожала на 14% и составила 3,1 тысячи рублей за ночь. Аренда в Краснодарском крае также дорожает, на 15%, и составляет 2,9 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания Выросшие издержки отельеров и собственников курортной недвижимости привели к увеличению стоимости размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма и Краснодарского края на 14 – 15%.
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