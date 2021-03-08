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REGNUM
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Кравчук: Украина могла в 1991 году остаться в составе Советского Союза

Украинская ССР могла не выходить в 1991 году из состава СССР, а Советский Союз мог сохраниться в форме конфедерации. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.В источнике
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Кравчук рассказал о возможности сохранить СССР в виде конфедерации

Газета.Ruвчера в 12:57

Кравчук раскрыл детали переговоров с Горбачевым и Ельциным про СССР

РБКвчера в 09:31

Кравчук рассказал, как могли сохранить СССР

РИА Новостивчера в 08:33

Кравчук рассказал, как Горбачев мог сохранить СССР

Московский Комсомолецвчера в 09:29

Кравчук рассказал о возможности сохранить Украину в составе СССР

Lenta.ruвчера в 09:19

«В 1991 Украина могла и не стать независимой»: Заявление Кравчука в преддверии 30-летия референдума о сохранении СССР

Военное обозрениевчера в 08:40

Леонид Кравчук заявил, что СССР можно было сохранить

Комсомольская правдавчера в 09:30

Леонид Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР

РК-Ньюсвчера в 10:23
Интересное

В Масленицу православная служба принимает еду для бездомных

В течение всей недели служба помощи "Милосердие" Русской православной церкви принимает масленичные угощения для бездомных в Москве в знаменитом "Ангаре спасения" - приюте для обездоленных на Таганке по адресу Николоямская улица, 55.
Российская газетавчера в 03:45

Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином» (1:2). В добавленное время Алексея Сутормина зацепили и сбили в штрафной «Рубина» после навеса со стандарта.
Чемпионатвчера в 10:40

Экс-министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина устроилась в НМИЦ в Москве

Бывшая министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина 8 марта сообщила ZAB.RU о том, что устроилась на работу в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) кардиологии в Москве.
ZAB.RUвчера в 02:11