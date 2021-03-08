Украинская ССР могла не выходить в 1991 году из состава СССР, а Советский Союз мог сохраниться в форме конфедерации. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

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