Кравчук: Украина могла в 1991 году остаться в составе Советского Союза
Украинская ССР могла не выходить в 1991 году из состава СССР, а Советский Союз мог сохраниться в форме конфедерации. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.В источнике
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