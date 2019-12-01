Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Кравчук дал совет Зеленскому по защите Украины

Газета.Ru01:30

Кравчук напутствовал Зеленского перед встречей с Путиным

РЕН ТВвчера в 21:21

Кравчук напуствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Вести.Ruвчера в 18:27

Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

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Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Известиявчера в 18:46

Бывший украинский президент посоветовал Зеленскому защищать Украину

RT на русскомвчера в 20:17

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

РИА Новостивчера в 17:30
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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
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В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
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Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
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В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
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Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 09:42
Единоборства

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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM 29 ноября в 03:44
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Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области

Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
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Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

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Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью

Певец веселился вместе с дочерью Аней и сыном Никитой. Новость о том, что Сергей Лазарев стал отцом второй раз появилась весной.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Десять членов мексиканского наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки.
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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
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Авто

Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов

Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
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Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань

Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
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Политика

В МИД пояснили инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В МИД РФ пояснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, который должен был лететь в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта, передает РИА Новости.
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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
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Путин пообещал навести порядок на телевидении

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
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В 2020 году приступят к гигантской трассе, которая прорежет Брянщину

В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.
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Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
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Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели

Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
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Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron

Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.
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Армия и оружие

Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
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В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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