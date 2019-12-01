Политика
РИА НовостиКравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью.
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