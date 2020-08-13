Кравчук допустил перенос переговоров по Донбассу из Минска

Полпред Украины в Контактной группе, экс-президент страны Леонид Кравчук не исключает, что Минск как переговорная площадка по Донбассу может быть заменен. Об этом сообщает "Украинское радио".