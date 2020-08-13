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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Кравчук допустил перенос переговоров по Донбассу из Минска

Полпред Украины в Контактной группе, экс-президент страны Леонид Кравчук не исключает, что Минск как переговорная площадка по Донбассу может быть заменен. Об этом сообщает "Украинское радио".В источнике
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РБК

Киев допустил перенос переговоров о Донбассе из Минска в Швецию

РБК08:43
Интерфакс

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Интерфакс07:41
Известия

Кравчук допустил перенос места переговоров по Донбассу из Минска в Швецию

Известия07:14
ТАСС

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место

ТАСС07:20
РИА Новости

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

РИА Новости07:05
RT на русском

Киев допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска

RT на русском07:04
Lenta.ru

Киев допустил перенос из Минска переговоров по Донбассу

Lenta.ru06:57

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
660

Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях»

Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза «Ведомостей», редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания.
РБК13:00

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Глава украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Украина якобы способна поставить на место «вражескую Россию», которая уже демонстрирует признаки «технологической изнуренности».
Политика Сегодня07:21
1

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
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