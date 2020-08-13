Кравчук допустил перенос переговоров по Донбассу из Минска
Смотрите также
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»
Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
В центре Минска проходит многотысячная акция на площади Пушкина
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
Стоимость iPhone 11 Pro уменьшилась до рекордной отметки
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум
Кравчук предложил заменить понятие «особый статус» для Донбасса
Зеленский заявил о продолжении переговоров по Донбассу в Минске
Кравчук сделал предложение по русскому языку на Донбассе
Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд
Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
Полпред Украины в Контактной группе, экс-президент страны Леонид Кравчук не исключает, что Минск как переговорная площадка по Донбассу может быть заменен. Об этом сообщает "Украинское радио".В источнике
Подробнее о событии