Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии. Он сказал это в эфире "Украинского радио".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Киев допустил перенос переговоров о Донбассе из Минска в Швецию

РБК08:43
Интерфакс

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Интерфакс07:41
Lenta.ru

Киев допустил перенос из Минска переговоров по Донбассу

Lenta.ru06:57
Известия

Кравчук допустил перенос места переговоров по Донбассу из Минска в Швецию

Известия07:14
РИА Новости

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

РИА Новости07:05
RT на русском

Киев допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска

RT на русском07:04
ТАСС

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место

ТАСС07:20

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
174

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K

В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2

Better start getting in the dubs so you can save up enough Thanks @ valvesoftware @ TeamFortress https: / / t.co / tzLe6zEg5O pic.twitter.com / Beq5aro4Be — Fall Guys (@ FallGuysGame) August 13, 2020 Твит с анонсом нового скина для Fall Guys За предзаказ игры в Steam игроки получали скин Гордона Фримена из серии Half-Life.
CyberSport.ru07:21

В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия08:47
1

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
112

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебск Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
23