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Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии. Он сказал это в эфире "Украинского радио".В источнике
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