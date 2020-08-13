Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии. Он сказал это в эфире "Украинского радио".В источнике
Подробнее о событии
Известия

Кравчук допустил перенос места переговоров по Донбассу из Минска в Швецию

Известия07:14
Интерфакс

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Интерфакс07:41
ТАСС

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место

ТАСС07:20
РБК

Киев допустил перенос переговоров о Донбассе из Минска в Швецию

РБК08:43
РИА Новости

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

РИА Новости07:05
RT на русском

Киев допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска

RT на русском07:04
Lenta.ru

Киев допустил перенос из Минска переговоров по Донбассу

Lenta.ru06:57

Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами
Известия09:55
834

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,8K

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
47

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса.
РБК10:32
4

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
660