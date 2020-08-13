Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Смотрите также
Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами
Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России
Наташа Королева предстала в образе «старой школьницы»
ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
Косметолог рассказала, как продлить молодость кожи российским женщинам
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Кравчук предложил убрать «особый статус» Донбасса
Зеленский заявил о продолжении переговоров по Донбассу в Минске
Кравчук сделал предложение по русскому языку на Донбассе
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
В Минске возобновились акции солидарности с задержанными
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии. Он сказал это в эфире "Украинского радио".В источнике
Подробнее о событии