Политика

Rusvesna.suRusvesna.suКравчук «набросился» на Геращенко в эфире

В эфире передачи украинского пропагандиста Савика Шустера первый президент Украины Леонид Кравчук не выдержал глупости соратницы Порошенко Ирины Геращенко и прямо у нее спросил, не сошла ли она с ума. В Сети обратили внимание на момент перепалки экс-президента и нардепа.
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