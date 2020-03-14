Политика
Rusvesna.suКравчук «набросился» на Геращенко в эфире
В эфире передачи украинского пропагандиста Савика Шустера первый президент Украины Леонид Кравчук не выдержал глупости соратницы Порошенко Ирины Геращенко и прямо у нее спросил, не сошла ли она с ума. В Сети обратили внимание на момент перепалки экс-президента и нардепа.
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«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Комсомольская правда11:18
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Политика
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
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Армия и оружие
Совместный координационный центр РФ и Турции начал работу в Сирии
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Происшествия
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Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
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В столице Бразилии Бразилиа на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» проходит турнир UFC Fight Night 170.
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Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
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