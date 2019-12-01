Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате". Он рассказал, как Зеленскому следует себя вести на переговорах с Путиным и лидерами других государств.

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

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