Политика

Вести.RuВести.RuКравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате". Он рассказал, как Зеленскому следует себя вести на переговорах с Путиным и лидерами других государств.
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Кравчук дал совет Зеленскому по защите Украины

Газета.Ru01:30

Бывший украинский президент посоветовал Зеленскому защищать Украину

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Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

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Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

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Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Вести.Ruвчера в 18:27

Кравчук дал советы Зеленскому перед встречей с Путиным на «нормандском» саммите

Life.ruвчера в 18:14

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

РИА Новостивчера в 17:30
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В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

Коммерсантъ 03:05
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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В Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения банка

Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
РИА Новости 02:39
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
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NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
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Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва 29 ноября в 23:45
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Утро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера

Напряженные отношения Эмери с игроками В пятницу игроки должны были приехать на базу в 10 утра.
LiveSport.ru вчера в 06:02
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Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции

Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.
Ugpressa.ru 00:14
Происшествия

Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань

Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
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Эрдоган определился с датой запуска газопровода «Турецкий поток»

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Общество

Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:42
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
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Общество

Россиян 1 декабря ждет несколько важных нововведений

С 1 декабря россиян ждет несколько важных нововведений. «МИР 24» рассказывает о самых заметных из них.
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Экономика

Цены на кофе выросли более чем на 25%

За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Газета.Ru 29 ноября в 01:27
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Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru 00:55
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru вчера в 12:11
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Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
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Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии

В Сети появилась запись с камер наблюдения из кафе в Черкесске, в котором произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
РБК 02:40
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
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Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 15:20
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Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Чемпионат 01:41
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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