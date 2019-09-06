Политика
Газета.RuКравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, власти Украины должны учитывать интересы всех регионов страны, однако они этого не делают.
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Политика
Украинский адвокат подтвердил вылет освобожденных россиян
Россияне, вошедшие в списки одновременного освобождения между Киевом и Москвой вылетели из Украины в Россию.
Политическая Экспертиза 05:00
Авто
Как в осеннее ненастье всегда держать стекла машины чистыми
АвтоВзгляд вчера в 05:51
Политика
Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.
Известия 02:48
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
Известия вчера в 14:17
Экономика
В России одобрили досрочное получение пенсии
Как сообщает otvprim.ru, Правительство РФ одобрило законопроект, который дает право на досрочное получение пенсии.
Независимый публицист 05 сентября в 23:09
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Футбол
Роналду — самый быстрый нападающий Серии А
Как сообщает «Football Italia», в этом сезоне итальянского чемпионата форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду развил скорость в 34,62 км/ч.
Все про Спорт ру 04:16
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ вчера в 22:17
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти
Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии
Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.
Prognozist вчера в 16:40
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса вчера в 12:53
Происшествия
На улицах Канады появились пьяные еноты
Discover24 05:08
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон этого года
В десятке лидеров расположились следующие модели смартфонов: Redmi Note 7 (10 млн), Samsung Galaxy J2 Core (9,9 млн), Oppo A5 (9,7 млн), iPhone XS Max (9,6 млн) и Galaxy A30 (9,2 млн).
Газета DAILY вчера в 12:50
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09