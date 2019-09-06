Политика

РБКРБККравчук назвал главную ошибку украинских политиков

Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент республики Леонид Кравчук.
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Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

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Газета.Ru18:41
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