Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент республики Леонид Кравчук.

Технологии В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Экономика Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Футбол Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Армия и оружие ВМС США запустили четыре баллистические ракеты Trident II На этой неделе 4 и 6 сентября военно-морские силы (ВМС) США запустили с подводной лодки USS Nebraska четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования.

Футбол Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершили нападение В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Авто С начала года Volkswagen увеличил продажи в России на 2% Дилеры Volkswagen в августе 2019 года реализовали в России 8527 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Хоккей Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Баскетбол Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о поражении от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.

Единоборства Нурмагомедов взвесился перед боем с Порье Напомним, что в начале недели Нурмагомедов весил 76 кг.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Фигурное катание Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.