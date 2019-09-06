Политика
РБККравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент республики Леонид Кравчук.
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Технологии
В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт
Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.
Моя Москва.онлайн 11:19
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Экономика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Армия и оружие
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию
Российская газета 06:28
Армия и оружие
ВМС США запустили четыре баллистические ракеты Trident II
На этой неделе 4 и 6 сентября военно-морские силы (ВМС) США запустили с подводной лодки USS Nebraska четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования.
Телеканал 360° 17:03
Футбол
Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти
Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси.
Спорт-Экспресс 23:04
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Авто
С начала года Volkswagen увеличил продажи в России на 2%
Дилеры Volkswagen в августе 2019 года реализовали в России 8527 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 07:47
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Баскетбол
Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения
Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о поражении от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.
Советский спорт 07:21
Происшествия
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками
Российская газета 15:55
Единоборства
Нурмагомедов взвесился перед боем с Порье
Напомним, что в начале недели Нурмагомедов весил 76 кг.
Замана 03:43
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт 19:32
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14