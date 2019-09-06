Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент республики Леонид Кравчук.

Общество Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Автоспорт Квят показал шестое время в первой свободной практике Гран-при Италии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой свободной практике этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Единоборства Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Кино Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.

Происшествия Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.

Армия и оружие Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Шоу-бизнес Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет «По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.

Футбол Пике не собирается возвращаться в сборную Испании Защитник «Барселоны» Жерар Пике исключил возможность возвращения в сборную Испании.

Происшествия В Петербурге задержан кандидат в муниципальные депутаты В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова.

Футбол Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.

Технологии В сети Bitcoin зафиксирована транзакция в миллиард долларов В сети Bitcoin совершен перевод на 1 млрд долларов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Whale Alert.