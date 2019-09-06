Политика
РБККравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент республики Леонид Кравчук.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Общество
Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ
В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ.
URA.Ru 20:28
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой свободной практике Гран-при Италии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой свободной практике этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 07:30
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости 13:28
Единоборства
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес
На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
Российская газета 02:50
Здоровье
Врач назвал самое эффективное средство от ожирения
Вечерняя Москва 20:32
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня 07:51
Игры
Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops
Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 03 сентября в 20:02
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК 14:03
Футбол
Пике не собирается возвращаться в сборную Испании
Защитник «Барселоны» Жерар Пике исключил возможность возвращения в сборную Испании.
Спорт-Экспресс 10:49
Происшествия
СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Вести.Ru 12:40
Происшествия
В Петербурге задержан кандидат в муниципальные депутаты
В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова.
РБК Санкт-Петербург 10:11
Футбол
Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.
Спорт-Экспресс 13:58
Технологии
В сети Bitcoin зафиксирована транзакция в миллиард долларов
В сети Bitcoin совершен перевод на 1 млрд долларов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Whale Alert.
BFM.ru 08:10
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету, способную уничтожать бункеры
Турция провела первые испытания крылатой ракеты собственной разработки – SOM-B2.
Труд 07:58
Политика
В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине
Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
РБК 16:49