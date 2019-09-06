Политика
ИзвестияКравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:05, Вашингтон
Здоровье
В США зарегистрировали третий случай смерти, вызванный курением вейпа
Третий случай смерти в результате лёгочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет зарегистрирован Центром по контролю и профилактике заболеваний США в американском штате Индиана.
REGNUM 16:53
Политика
Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского
На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.
News.ru 15:46
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
Российская газета 16:42
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Футбол
Россия отыгралась с 2:6 и победила Испанию в Суперфинале Евролиги-2019
Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла.
Чемпионат 13:30
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес
Полина Сыркина стала мамой во второй раз
33-летняя Полина Сыркина прославилась благодаря ролям в сериалах «Двойная жизнь» и «Однолюбы».
StarHit.ru 13:30
Транспорт
МВД предложило разрешить подросткам водить авто после экзаменов
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон, по которым несовершеннолетние могут получить право управлять автомобилем, а также будет создан поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий.
Мойка78 14:51
Авто
Илон Маск пошутил над названием нового электрокара Porsche
Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.
AutoNews 04:54
Экономика
Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты
Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.
Lenta.ru 13:49
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Российская газета 13:43
Общество
Развожаев отменил закупку общественных туалетов за 43 млн рублей
Михаил Развожаев отменил закупку общественных городских туалетов по космическим ценам.
Независимое телевидение Севастополя 13:16
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес
Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».
Телепрограмма 07:32
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК вчера в 20:20
Гаджеты
Nokia выпустила замену неубиваемой 3310
Компания HMD Global на выставке IFA показала ударопрочный телефон Nokia 800 Tough. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 10:24