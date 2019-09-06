Политика

ИзвестияИзвестияКравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
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Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

РБКвчера в 16:33

Кравчук раскрыл главную ошибку политиков на Украине

РЕН ТВвчера в 15:39

Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Известиявчера в 15:57

Первый президент Украины указал на главную ошибку Порошенко

Lenta.ruвчера в 18:19

Кравчук рассказал, в чём главная ошибка украинских политиков

Life.ruвчера в 16:25

Кравчук указал на главную ошибку украинских властей

Взгляд.рувчера в 16:50

Первый президент Украины назвал главную ошибку Порошенко

URA.Ruвчера в 23:35
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Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
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Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
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Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

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Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
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Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа

Кенсингтонский дворец, по словам ENEWS, никаких комментариев не дает, однако источник, близкий к Меган, заявил, что поездка была организована спонтанно, в последнюю минуту.
Телепрограмма вчера в 11:25
Наука

Российские ученые увеличили износостойкость стали в 100 раз

Эксперимент показал, что износостойкость стали увеличилась более чем в 100 раз.
Хайтек+ 05 сентября в 06:35
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

РИА Новости вчера в 00:29
Общество

Праздничные мероприятия в честь Дня города начнутся в субботу в Москве

ТАСС вчера в 17:13
Футбол

Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
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В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Здоровье

За два года в Ишиме благодаря процедуре ЭКО родился 21 малыш

В Ишиме в перинатальном центре ОБ №4 благодаря новой процедуре экстракорпорального оплодотворения родился 21 малыш.
Уральский меридиан 00:25
Баскетбол

Россия не наиграла на чудо. Нужно ли ругать эту сборную?

Четвертьфинал для нынешней сборной России был бы уже действительно сказкой — на нее мы все-таки в Ухани и Фошани не наиграли.
Спорт-Экспресс вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Лолита назвала причину расставания с мужем

РИА Новости 03:18
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Музыка

«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде

В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Футбол

Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Политика

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Политика

Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с мужем Александром Цекало

Александр Цекало и Дарина Эрвин Александр Цекало души не чает в молодой жене, что можно заметить, как по его влюбленному взгляду на фотографиях, так и по интервью, в которых он с теплотой отзывается о супруге.
Вокруг ТВ вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Игорь Крутой прокатился с внучкой на детских аттракционах

Трехлетняя малышка была в восторге. Знаменитый композитор, пианист, певец, продюсер Игорь Крутой очень трепетно относится к семье.
Летидор вчера в 04:55
Наука

Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП

Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
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Экономика

Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Политика

Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
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Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому

Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
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США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты

РИА Новости вчера в 19:50
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