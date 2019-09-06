Политика
ИзвестияКравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Кенсингтонский дворец, по словам ENEWS, никаких комментариев не дает, однако источник, близкий к Меган, заявил, что поездка была организована спонтанно, в последнюю минуту.
Телепрограмма вчера в 11:25
Наука
Российские ученые увеличили износостойкость стали в 100 раз
Эксперимент показал, что износостойкость стали увеличилась более чем в 100 раз.
Хайтек+ 05 сентября в 06:35
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
РИА Новости вчера в 00:29
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Здоровье
За два года в Ишиме благодаря процедуре ЭКО родился 21 малыш
В Ишиме в перинатальном центре ОБ №4 благодаря новой процедуре экстракорпорального оплодотворения родился 21 малыш.
Уральский меридиан 00:25
Баскетбол
Россия не наиграла на чудо. Нужно ли ругать эту сборную?
Четвертьфинал для нынешней сборной России был бы уже действительно сказкой — на нее мы все-таки в Ухани и Фошани не наиграли.
Спорт-Экспресс вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с мужем Александром Цекало
Александр Цекало и Дарина Эрвин Александр Цекало души не чает в молодой жене, что можно заметить, как по его влюбленному взгляду на фотографиях, так и по интервью, в которых он с теплотой отзывается о супруге.
Вокруг ТВ вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Игорь Крутой прокатился с внучкой на детских аттракционах
Трехлетняя малышка была в восторге. Знаменитый композитор, пианист, певец, продюсер Игорь Крутой очень трепетно относится к семье.
Летидор вчера в 04:55
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Политика
Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Политика
США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты
РИА Новости вчера в 19:50