Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема». «Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться на Украину с помощью мирового сообщества», — цитирует РИА Новости Кравчука.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Общество В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса "В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

Происшествия Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Общество Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».

Экономика Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.