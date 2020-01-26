Политика

RT на русскомRT на русскомКравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема». «Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться на Украину с помощью мирового сообщества», — цитирует РИА Новости Кравчука.
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Кравчук оценил вероятность возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины

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Московский Комсомолецвчера в 13:53

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

РИА Новостивчера в 13:43
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«Аталанта» впервые выиграла матч Серии А с разницей в 7 голов

Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7. «Аталанта» впервые выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача единогласным решением судей

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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

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В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
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Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

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Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

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Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
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Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
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Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя

Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
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Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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Общество

Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
РИА Новости 00:39
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
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Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика

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В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия вчера в 19:52
Футбол

Отправленный в «Сочи» Кокорин снова сыграл за «Зенит»

Телеканал 360° вчера в 08:57
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 24 января в 09:50
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

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