Политика
RT на русскомКравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема». «Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться на Украину с помощью мирового сообщества», — цитирует РИА Новости Кравчука.
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Футбол
«Аталанта» впервые выиграла матч Серии А с разницей в 7 голов
Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7. «Аталанта» впервые выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Экономика
Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне
Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Общество
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Происшествия
Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке
Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
Здоровье
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
Общество
Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя
Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Общество
Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Футбол
Отправленный в «Сочи» Кокорин снова сыграл за «Зенит»
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Армия и оружие
ВСУ получили партию модернизированных танков Т-72
ВСУ получили партию и 15 танков Т-72АМТ. Машины прошли капитальный ремонт и модернизацию на Киевском бронетанковом заводе.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.