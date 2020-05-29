Политика
ИзвестияКравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
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Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Команда Williams выставлена на продажу
Хотя решение ещё не принято, компания официально объявляет о начале процесса продажи, чтобы облегчить переговоры, – говорится в официальном заявлении Williams.
Autosport.com.ru 03:55
Здоровье
В Саратовской области умерли 99 человек с подтвержденным коронавирусом
Число умерших граждан с подтвержденным коронавирусом в Саратовской области по состоянию на 29 мая составило 99 человек.
Регион 64 13:05
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Футбол
Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея»
Сегодня, 29 мая, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил у себя в инстраграме, что у главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом «Енисей» и продлевать его с Юрием Газаевым не будут.
Московский Комсомолец 11:57
Здоровье
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня
В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск 06:17
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК 12:16
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Около двух недель назад Эмин заявил о своем расставании с Аленой Гавриловой.
StarHit.ru 11:00
Футбол
Вернблум признался, что был напуган, когда переходил в ЦСКА
RT на русском 12:02
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер занял первое место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 09:53
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым
«Ахмат» продлил до конца сезона 2019/20 контракты с четырьмя игроками, чьи соглашения истекали 31 мая.
Спорт день за днем 11:44
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Космос
В США отложили первый запуск Crew Dragon с космонавтами
Нынешний запуск должен был стать первым пилотируемым запуском для космического корабля.
Хакасия-Информ вчера в 01:56
Общество
Беглов: Петербург ещё не вышел на плато по коронавирусу
Город на Неве ещё не вышел на плато по коронавирусу.
Neva.Today 12:30
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru вчера в 23:06
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.
РБК 11:02
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50