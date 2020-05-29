Политика

Газета.RuГазета.RuКравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон
" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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