с чего всё началось

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 92

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,6K

Политика Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Общество Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. 119

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Общество Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. 1,3K

Гаджеты Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом. 7

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 256

Футбол Серия А возобновится 20 июня, 17 июня состоится финал Кубка Чемпионат Италии по футболу, прерванный из-за пандемии, возобновится 20 июня, сообщается на официальном сайте Серии А. Решение принято по итогам ассамблеи Серии А, которая состоялась в пятницу.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 78

Общество Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса. 33

Общество В Белоруссии милиция задержала блогера, метившего в президенты Во время нахождения на одной из городских площадей в Гродно с целью сбора подписей в поддержку кандидата в президенты к Тихановскому обратилась женщина, которую сам блогер в последствии назвал провокатором. 1

Космос Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу.

Здоровье Роскачество посоветовало не пить алкоголь при диетах Употребление алкоголя может способствовать набору лишних килограммов, поэтому специалисты Роскачества не рекомендуют крепкие напитки при диете. 4