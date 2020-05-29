Политика
Газета.RuКравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.Газета.Ru15:08
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Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Политика
Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ
В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Футбол
Глушаков после сезона покинет «Ахмат»
Pravda.Ru 10:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Общество
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 02:37
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Футбол
Серия А возобновится 20 июня, 17 июня состоится финал Кубка
Чемпионат Италии по футболу, прерванный из-за пандемии, возобновится 20 июня, сообщается на официальном сайте Серии А. Решение принято по итогам ассамблеи Серии А, которая состоялась в пятницу.
РИА Новости 17:00
Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Anonsens 27 мая в 17:19
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском 09:16
Общество
Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Происшествия
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело
Российская газета 16:10
Общество
В Белоруссии милиция задержала блогера, метившего в президенты
Во время нахождения на одной из городских площадей в Гродно с целью сбора подписей в поддержку кандидата в президенты к Тихановскому обратилась женщина, которую сам блогер в последствии назвал провокатором.
ИА Красная Весна 16:58
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Космос
Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу
Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу.
РИА Новости 17:22
Здоровье
Роскачество посоветовало не пить алкоголь при диетах
Употребление алкоголя может способствовать набору лишних килограммов, поэтому специалисты Роскачества не рекомендуют крепкие напитки при диете.
Телеканал 360° 02:26
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о снижении эпидемического процесса в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается уверенное снижение числа выявленных случаев коронавируса.
Москва 24 14:00
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09