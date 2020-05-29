Политика

Газета.RuГазета.RuКравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон
" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru15:08

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
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Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
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В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

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Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla

В январе рыночная стоимость Tesla впервые достигла $100 миллиардов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев глава компании Илон Маск получает право на крупное вознаграждение.
Вести.Ru вчера в 20:51
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В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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Общество

В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины

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Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Около двух недель назад Эмин заявил о своем расставании с Аленой Гавриловой.
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
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Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем

Два бомбардировщика вооруженных сил США совершили полеты над территорией Европы и Черным морем.
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На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
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Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира

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Космос

Прототип корабля Starship Маска снова взорвался при испытаниях

Globallookpress Во время испытаний в Техасе взорвался третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX под руководством Илона Маска для межпланетных полетов.
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Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
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За госзаказ автомобилей заплатят беспроцентными кредитами

Минпромторг опубликовал проект программы субсидирования банкам недополученных доходов по кредитам и договорам факторинга для опережающих закупок автомобилей.
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Общество

В Подмосковье сохранятся многие ограничения вплоть до 14 июня

Часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, сохранится до 14 июня.
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МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для москвичей

Газета.Ru 14:54
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Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Леонид Кравчук
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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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