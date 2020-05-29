с чего всё началось

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,7K

Происшествия СК проверит данные об осквернении Вечного огня в Одинцово Подмосковные следователи проверят данные о мужчинах, которые разогревали ведро на Вечном огне на братской могиле советских воинов в Одинцово, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. 25

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 208

Экономика Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla В январе рыночная стоимость Tesla впервые достигла $100 миллиардов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев глава компании Илон Маск получает право на крупное вознаграждение.

Общество Закрыта сделка по продаже «Ведомостей» Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров. 21

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 17

Шоу-бизнес Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать. 126

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Политика Путин объявил 24 июня выходным днем Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ. 1,6K

Происшествия На западе Москвы в магазине произошла перестрелка Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. 44

Космос Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе. 4

Космос Прототип корабля Starship Маска снова взорвался при испытаниях Globallookpress Во время испытаний в Техасе взорвался третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX под руководством Илона Маска для межпланетных полетов. 1

Энергетика В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом» Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. 1,3K