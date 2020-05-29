с чего всё началось

Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию… нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, а и коалицию, которая остановила бы агрессивные дела в мире.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.

Футбол Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.

Общество МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде до утра 30 мая «Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период до 9:00 30 мая по Московской области ожидаются очень сильный дождь», - говорится в сообщении. 3

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