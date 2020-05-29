Политика

Газета.RuГазета.RuКравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон
" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru15:08

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Кравчук назвал способ остановить российскую «агрессию»

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Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России

Lenta.ru16:51

Экс-президент Украины пригрозил России

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Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессию» России

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В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию»

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Экс-президент Украины назвал единственный способ остановить РФ

URA.Ru12:31

Первый президент Украины назвал способ «остановить Россию»

РБК15:05
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
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Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер сфотографировался на фоне русского матерного слова

Американский певец Джастин Бибер сфотографировался на крыше, на которой крупными буквами написано русское матерное слово «б***».
Культуромания 12:34
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Общество

В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий

Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка.
Rambler News Service 06:06
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Футбол

«Тамбов» отказался от Самохвалова, узнав о его проблемах со здоровьем

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о проблемах со здоровьем, которые испытывал защитник Иннокентий Самохвалов.
Sport24.ru 15:36
Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
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Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
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Политика

Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ

Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru 12:26
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Кино

Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу

Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.
REGNUM вчера в 07:08
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Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Происшествия

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе.
Lenta.ru 19:40
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
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Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения

Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
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Общество

Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:49
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Общество

В России пляжи откроют не раньше 1 июля

В целом, по словам Дегтярева, пляжный сезон в РФ может начаться с 1 июля.
Кривое-зеркало.ру 03:43
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
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Общество

Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
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Футбол

Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
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Происшествия

В Нижегородской области задержали экс-сотрудника Росрезерва ПФО спустя 9 лет розыска

Оперативники ГУФСИН задержали осужденного экс-работника управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрея Силякова, который девять лет находился в розыске.
ТАСС 14:49
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