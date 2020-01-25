Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

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В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.
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Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
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Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году

Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
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