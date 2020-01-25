Политика
РИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54
54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,76% - до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:33 мск.
Экономика
Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Кино
Киномарафон фестиваля Arctic open начался в Архангельской области
Киномарафон III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начался в Архангельской области, сообщила в пятницу ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Гаджеты
Samsung предложит дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
Наушники Samsung Galaxy Buds+ должны дебютировать одновременно со смартфонами.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Экономика
На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее
В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
Кино
Оглашены обладатели кинопремии «Золотой Орел»
25 января на «Мосфильме» состоялась XVIII церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», присуждаемой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.
Авто
В Audi рассказали о новинках для России на 2020 год
Пресс-служба Audi сообщила агентству «АВТОСТАТ» о том, что во втором квартале на отечественном рынке появятся обновленные A4 и A5, а также RS6 и RS7, кроме того, ожидается выход самого мощного купе-кроссовера Audi RS Q8.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Армия и оружие
У новых украинских БТР появились трещины
Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26
Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.
Общество
В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Экономика
Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году
Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.