Политика

ИзвестияИзвестияКравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Донбасс может вернуться под контроль Киева сам. С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
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с чего всё началось

Кравчук высказался о будущем Донбасса и Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости13:43

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Кравчук высказался о будущем Донбасса и Крыма

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Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

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Газета.Ru14:37

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Комсомольская правда14:55

Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса

Lenta.ru15:22

Экс-президент Украины Кравчук рассказал о будущем Крыма и Донбасса

News.ru14:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

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