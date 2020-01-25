Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

с чего всё началось

Донбасс может вернуться под контроль Киева сам. С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

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