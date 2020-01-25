Политика
ИзвестияКравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса
Донбасс может вернуться под контроль Киева сам. С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".РИА Новости13:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Политика
Изменения в Конституцию страны приняты в первом чтении
16 января члены группы встретились с главой государства, 17 января провели первое организационное заседание, а в субботу 18 января, Владимир Путин уже внёс в парламент страны законопроект, содержащий список конкретных поправок в Конституцию России.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Фигурное катание
Косторная упала с тройного лутца в произвольной программе на ЧЕ
Политика
Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа
Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Общество
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Кино
Джим Керри назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски»
Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Наука
На зависть троллям: что скрывается в пещерах России
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Биатлон
Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Победой сборной Франции завершился сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в Словении.
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Шоу-бизнес
Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram
Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП в Калининграде
Ребенок погиб в результате ДТП в Калининграде, его мать госпитализирована, сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.
Политика
Куда пропал Пушилин?
В настоящее время Денис Пушилин находится в Москве и "ждет инструкций", пытаясь получить хоть какую-то ясность.
Политика
Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью.
Футбол