Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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с чего всё началось

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости13:43

Подробнее о событии

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

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Московский Комсомолец13:53

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Комсомольская правда14:55

Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса

Lenta.ru15:22
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Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
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Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Газета.Ru 12:19
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При условии падения ниже уровня в $100 американские СПГ-заводы, скорее всего, вообще придется останавливать, а экспорт газа в ЕС для «Газпрома» станет конкретно убыточным.
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Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

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Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

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В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
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Фигурное катание

Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ

Российские спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020, сообщает Sport24.
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Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

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При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
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Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
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Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism

Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
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Депутаты в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте нижней палаты.
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Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме

Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
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Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.
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