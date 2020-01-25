Политика
РИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".РИА Новости13:43
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Политика
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Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия наравне с Германией обязана выплатить республике репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Здоровье
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento
Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.
Биатлон
Россия остановилась в шаге от медалей в смешанной эстафете на этапе КМ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Политика
Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову
Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Энергетика
Как реально скажется на США и России падение цен на газ в странах ЕС
При условии падения ниже уровня в $100 американские СПГ-заводы, скорее всего, вообще придется останавливать, а экспорт газа в ЕС для «Газпрома» станет конкретно убыточным.
Происшествия
Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты
Наука
Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения
Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
Армия и оружие
Экс-глава штаба ВВС США назвал оружие для победоносной войны с Ираном
РИА Новости / Илья Питалев Экс-заместитель начальника штаба авиационной разведки Военно-воздушных сил (ВВС), генерал-лейтенант Дэвид Дептула назвал виды вооружений, с помощью которых США могли нанести по Ирану быстрый и смертельный удар.
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ
Российские спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020, сообщает Sport24.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Происшествия
При землетрясении в Турции погибли более 20 человек
Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Политика
Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении президентские поправки в Конституцию
Депутаты в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте нижней палаты.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Политика
Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.