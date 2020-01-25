Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

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РБК16:17

Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину

Комсомольская правда14:55
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Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформил Никола Влашич.
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