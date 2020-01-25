Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Читать в источнике
Комментировать328

Подробнее о событии

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

РИА Новости13:43

Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса

Известия17:42

Кравчук назвал отличия ситуаций с Крымом и Донбассом для Украины

Московский Комсомолец13:53

Пушков отреагировал на слова Кравчука о возвращении Донбасса

Газета.Ru17:49

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

Lenta.ru18:27

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

РБК16:17

Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину

Комсомольская правда14:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Snob.ru вчера в 15:51
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Lenta.ru 23 января в 18:13
Общество

Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов.
Эхо Москвы вчера в 04:31
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Здоровье

Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек

Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек, зафиксировано более 300 новых случаев заражения.
RT на русском 20:55
Музыка

За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

РИА Новости вчера в 03:58
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия 19:52
Экономика

Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату

Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
Известия вчера в 04:08
Армия и оружие

Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 обвалились в цене

Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под маркой Nokia, объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Shraibikus News 07:57
Происшествия

Водитель автомобиля Honda погиб после ДТП с Mercedes в Чите

Чита.Ру 21:03
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Lenta.ru 11:54
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости 18:12
Авто

Показали изображения нового Cadillac Escalade

Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Автоновости дня 12:42
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец 08:39
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости 20:35
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в КНР возросло до 1355

На территории Китая зафиксировано 1355 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Ранее сообщалось о 1287 заболевших.
News.ru 06:45
Происшествия

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
REGNUM 22:02
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Хоккей

Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол

Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Казанские ведомости 11:15
Здоровье

Чем запомнилась Вероника Скворцова на посту главы Минздрава

Новый руководитель Федерального Медико-Биологического агентства Вероника Скворцова, которая до января текущего года была главой Министерства здравоохранения РФ, оставила после себя заметный след в российском здравоохранении.
Goroday.ru вчера в 07:07
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис вчера в 13:05
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
ProstoProSport 17:05
Киберспорт

Nigma покинула DreamLeague Leipzig Major

Nigma уступила beastcoast в матче нижней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми проиграл со счетом 1:2 и покинул чемпионат.
Спорт-Экспресс 23 января в 00:10
Общество

Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет

Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.
Газета.Ru 13:41
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал о сроках по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное