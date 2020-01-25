Политика
РИА НовостиКравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Общество
Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Здоровье
Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек
Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек, зафиксировано более 300 новых случаев заражения.
Музыка
За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Экономика
Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату
Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 обвалились в цене
Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под маркой Nokia, объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Авто
Показали изображения нового Cadillac Escalade
Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в КНР возросло до 1355
На территории Китая зафиксировано 1355 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Ранее сообщалось о 1287 заболевших.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Хоккей
Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол
Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Здоровье
Чем запомнилась Вероника Скворцова на посту главы Минздрава
Новый руководитель Федерального Медико-Биологического агентства Вероника Скворцова, которая до января текущего года была главой Министерства здравоохранения РФ, оставила после себя заметный след в российском здравоохранении.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Киберспорт
Nigma покинула DreamLeague Leipzig Major
Nigma уступила beastcoast в матче нижней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми проиграл со счетом 1:2 и покинул чемпионат.
Общество
Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет
Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал о сроках по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.