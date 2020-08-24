Политика

Газета.RuГазета.RuКравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".
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