Политика
Газета.RuКравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".
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Футбол
Хачатурянц назвал работу российских судей безупречной
Хачатурянц назвал слова Мурзагулова перебором, заявив, что судьи не будут проходить полиграф, поскольку для этого нет оснований.
ProstoProSport 04:46
Футбол
СМИ сообщили о переходе футболиста «Лиона» в «Спартак»
Защитник французского "Лиона" голландец Кенни Тете перейдет в московский "Спартак", сообщил портал Lyon Sports Actu.
РИА Новости 16:29
Происшествия
На Камчатке детсады и ТЦ эвакуировали из-за «минирования»
Посетителей нескольких торговых центров, персонал и воспитанников детских садов эвакуировали в Петропавловске-Камчатском из-за анонимных сообщений о минировании.
Российская газета 20:40
Кино
Сборы в США и Канаде с 21 по 23 августа: «Неистовый» выбился в лидеры
Первое место среди лидеров проката в США и Канаде за уикенд с 21 по 23 августа занял триллер «Неистовый» / «Unhinged», который собрал $4 млн в 1823 кинотеатрах.
ProfiСinema.ru 09:00
Общество
Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального
«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости 17:06
Происшествия
В Индонезии умершая девочка ожила во время похорон
В Индонезии 12-летняя девочка очнулась, когда родственники готовили ее тело к похоронам.
Известия 20:30
Общество
Ефремов вновь назначил Пашаева своим адвокатом
Актер Михаил Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с адвокатом Эльманом Пашаевым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ведомости 09:33
Армия и оружие
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны.
Ведомости 08:19
Спорт
В Молдавии во время матча женских футбольных команд произошла драка
В Молдавии во время матча предсезонного турнира между женскими командами «Чобручи» и «Максимум» произошла драка между футболистками.
RT на русском 16:56
Политика
Трамп заявил, что пандемия может закончиться и без вакцины
Вашингтон, 25 августа 2020, 03:03 — REGNUM Распространение коронавируса SARS-CoV-2 закончится вне зависимости, появится ли против него вакцина или нет, считает президент США Дональд Трамп.
REGNUM 21:19
Политика
Первый замгоссекретаря США встретился с Тихановской в Литве
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вильнюсе.
Газета.Ru 20:02
Общество
Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян
Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК 21:14
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости 17:54
Общество
Московским школьникам разрешили учиться дома
Московским школьника разрешили учиться дистанционно, если того пожелают их родители.
Газета.Ru 18:34
Политика
Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
Второй иск подан против администрации президента США Дональда Трампа в понедельник в связи с намерением запретить в стране работу Bytedance, компании-владельца приложения TikTok, сообщает газета Hill.
РИА Новости 19:50
Общество
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.
Lenta.ru 20:37
Политика
Появилось видео, как Лукашенко вышел из вертолёта с автоматом в руках
Официальный Telegram-канал президента «ПУЛ Первого» опубликовал видео прилёта Александра Лукашенко ко Дворцу Независимости в Минске.
News.ru вчера в 12:39
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com 05:30
Игры
Состоялась официальная презентация новой игры Gotham Knights
Megaobzor.com вчера в 01:38
Здоровье
Известно, когда в Приморье начнётся финальный этап снятия ограничений
Финальный этап снятия ограничений начнётся при условии снижении заболеваемости новым вирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 17:13
Экономика
Интерес россиян к недвижимости Кипра продолжает оставаться высоким
По оценкам эксперта, новости об изменении законодательства не повлияли на интерес российских граждан к недвижимости.
РБК 05:54
Армия и оружие
«Армату» могут заменить двухзвенным «танком будущего» после 2040 года
Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего». Он может прийти на смену «Армате» после 2040-х годов.
Коммерсантъ 20:54
Экономика
Аналитики дали рекомендации владельцам сбережений в рублях
В валюте же рекомендовано держать те сбережения, которые не придется тратить в течение трех-пяти лет.
АБН 10:35
Хоккей
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021
Один из лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 2021.
Российская газета 14:10