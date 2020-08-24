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Lenta.ru
Lenta.ru

Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.В источнике
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РБК

Кравчук допустил подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

РБК20:29
РИА Новости

Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым

РИА Новостивчера в 14:52
Взгляд.ру

Кравчук назвал условие для возобновления водоснабжения Крыма

Взгляд.рувчера в 15:45
ТАСС

Кравчук допустил возобновление водоснабжения Крыма «в случае гуманитарной катастрофы»

ТАССвчера в 15:38
РЕН ТВ

Кравчук заговорил о подаче воды в Крым

РЕН ТВвчера в 15:09
Газета.Ru

Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Газета.Ruвчера в 16:42
КрымPRESS

На Украине внимательно следят за ситуацией с водоснабжением Крыма. Но воду на полуостров не дадут

КрымPRESSвчера в 07:08

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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Лезги газетвчера в 07:01
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