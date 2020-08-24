Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.