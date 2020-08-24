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Lenta.ru
Lenta.ru

Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.В источнике
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КП - Крым

Эксперт оценил заявление Кравчука о возможной подаче воды в Крым

КП - Крым06:55
РЕН ТВ

Кравчук заговорил о подаче воды в Крым

РЕН ТВвчера в 15:09
Газета.Ru

Кравчук пообщецал Крыму воду «в случае гуманитарной катастрофы»

Газета.Ru06:19
Lenta.ru

Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Lenta.ru19:39
ТАСС

Кравчук допустил возобновление водоснабжения Крыма «в случае гуманитарной катастрофы»

ТАССвчера в 15:38
Взгляд.ру

В Совфеде обвинили Украину в варварском отношении к Крыму

Взгляд.ру06:58
РИА Новости

Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым

РИА Новостивчера в 14:52

РФС отклонил претензии «Урала» по судейству в матче с «Рубином»

Матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Уралом" прошел 15 августа и завершился вничью со счетом 1:1. Команды доигрывали встречу вдесятером, оба мяча были забиты с пенальти, еще один гол "Урала" был отменен из-за офсайда.
ТАСС Спорт07:50

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Биологи ТГУ обнаружили в России ранее не встречающийся вид клеща

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в Дагестане новый для России вид клеща; он паразитирует на летучих мышах и переносит болезни, опасные для людей, сообщила во вторник пресс-служба вуза.
РИА Томск06:49

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Слово и Деловчера в 14:32
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