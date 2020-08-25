Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
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Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условии, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.В источнике
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