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Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условии, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.В источнике
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РБК

Кравчук допустил подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

РБК20:29
КрымPRESS

На Украине внимательно следят за ситуацией с водоснабжением Крыма. Но воду на полуостров не дадут

КрымPRESSвчера в 07:08
Взгляд.ру

Кравчук назвал условие для возобновления водоснабжения Крыма

Взгляд.рувчера в 15:45
ТАСС

Кравчук допустил возобновление водоснабжения Крыма «в случае гуманитарной катастрофы»

ТАССвчера в 15:38
РЕН ТВ

Кравчук заговорил о подаче воды в Крым

РЕН ТВвчера в 15:09
РИА Новости

Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым

РИА Новостивчера в 14:52
Газета.Ru

Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Газета.Ruвчера в 16:42

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Искусственный интеллект в тестовых боях разгромил пилота ВВС США

Результаты соревнований лягут в основу проекта Пентагона по разработке обучаемой системы искусственного интеллекта Air Combat Evolution, которая в будущем сможет брать управление боевым самолетом на себя и вести маневренный ближний воздушный бой.
Хайтек+вчера в 13:29
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Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России подготовили аналитики агентства «Автостат», которые сообщили, что в отчётный период на вторичном рынке было реализовано 2 035 000 иномарок с пробегом, а это на 6,65 хуже, чем годом ранее.
Tvoe-avto.comвчера в 14:16

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Археологи раскрыли происхождение валунов Стоунхенджа

Сарсеновые камни неимоверно-огромных размеров, которые составляют внешний круг внесённого в 1986 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО мегалитического Стоунхенджа, были доставлены из леса Вествуда, расположенного в 15 километров от одной из наиглавнейших достопримечательностей Англии.
Лезги газетвчера в 07:01
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