Археологи раскрыли происхождение валунов Стоунхенджа

Сарсеновые камни неимоверно-огромных размеров, которые составляют внешний круг внесённого в 1986 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО мегалитического Стоунхенджа, были доставлены из леса Вествуда, расположенного в 15 километров от одной из наиглавнейших достопримечательностей Англии.