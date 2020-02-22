Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН назвал фейком заявление министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране.

с чего всё началось

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом». По его словам, заявление замминистра социальной политики Украины является ее личным мнением.

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

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