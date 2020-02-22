Политика
Вести.RuКравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
В интервью "НСН" первый президент Украины назвал слова чиновницы "фейком" и сослался на мнение "людей на вершине власти", которые ни о чем подобном не говорили. Ранее Ненюченко заявила, что подавляющее большинство украинцев – почти 83% – получает пенсию ниже прожиточного минимума, до 4000 гривен.
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с чего всё началось
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН назвал фейком заявление министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране.Национальная служба новостей03:02
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