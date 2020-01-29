Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове. Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации.
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Владимир Джабаров
Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю.
— Владимир Джабаров, российский политикНТВ 02:59
с чего всё началось
Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут
» на телеканале «Россия 1», что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны.
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