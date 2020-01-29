с чего всё началось

Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю.

Как заявил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что договор между СССР и Германией спровоцировал войну. По словам первого президента Украины, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом войны.

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

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