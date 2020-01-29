Политика
РИА НовостиКравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Как заявил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что договор между СССР и Германией спровоцировал войну. По словам первого президента Украины, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом войны.
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Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю.
— Владимир Джабаров, российский политикНТВ 02:59
с чего всё началось
Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны.Коммерсантъвчера в 20:12
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