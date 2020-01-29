Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Как заявил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что договор между СССР и Германией спровоцировал войну. По словам первого президента Украины, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом войны.
Читать в источнике
Комментировать1337
Владимир Джабаров
Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю.
— Владимир Джабаров, российский политикНТВ 02:59
с чего всё началось
Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут
» на телеканале «Россия 1», что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны.
Коммерсантъвчера в 20:12

Подробнее о событии

Историки ответили на слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера во Львове

РБК06:13

«Вынужден лгать»: Вассерман разоблачил «работающих» на Запад «перебежчиков из русских»

Царьград06:15

Историк: заявлять о встрече Сталина и Гитлера может лишь маргинал

РИА Новости07:12

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Lenta.ru06:36

«Я не видел лично документа, который подтверждает это»: Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера

Комсомольская правда06:01

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

RT на русском06:26

Скабеева ответила на слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина

News.ru03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РИА Новости 06:44
Происшествия

Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Газета.Ru 03:28
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Авто

В РФ продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза

Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза.
Tvoe-avto.com 04:11
Энергетика

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
Московский Комсомолец 26 января в 06:54
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Российская газета 06:10
Политика

Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Взгляд.ру 06:39
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета вчера в 03:12
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

Вести.Ru 04:14
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Хоккей

«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Спорт-Экспресс 06:28
Здоровье

Датский специалист по чуме, холере и атипичной пневмонии: «Очень плохо, что число зараженных так быстро растет» (Berlingske, Дания) (Berlingske)

Berlingske связалась с ней по телефону.
ИноСМИ 04:48
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Общество

Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
REGNUM 06:53
Политика

«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии

Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Коммерсантъ 04:26
Политика

Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
ТАСС 05:35
Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

REGNUM 06:28
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Культура

Премьера сериала Джастина Бибера за два дня набрала 7 млн просмотров

Газета.Ru 06:39
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Общество

В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик «Яков Баляев»

На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду тральщик противоминной обороны "Яков Баляев", корабль относится к проекту 12700 "Александрит".
Российская газета 06:11
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже вчера в 05:07
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
RT на русском 01:56
Политика

Шойгу намерен бороться с попытками очернить историю России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил намерение бороться с попытками очернить или переписать историю России.
iReactor 05:09
Футбол

Холанн может покинуть «Боруссию» за 75 миллионов евро

Напомним, что Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 45 миллионов евро, 20 из которых получил австрийский клуб.
Матч ТВ 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель Советского государства. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное