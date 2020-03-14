Политика

Вести.RuВести.RuКравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
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Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

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Первый президент Украины поссорился с соратницей Порошенко из-за Донбасса

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Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу

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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

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С ума сошли?: Кравчук отчитал Геращенко из-за слов о Донбассе

РЕН ТВ10:24

«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Комсомольская правда11:18

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru14:17
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Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

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Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес 07:11
Футбол

Месси прокомментировал пандемию коронавируса

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Газета.Ru 12:10
Гаджеты

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.
Вести.Ru вчера в 12:11
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Астрономы нашли первую в истории экзопланету за пределами галактической плоскости

HotGeo 11:38
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Происшествия

Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:03
Технологии

NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19

Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
iReactor 18:10
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости 14:10
Авто

Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100

На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
Автоновости дня 09:12
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС вчера в 07:30
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Происшествия

Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском

"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 14:29
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:37
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Религия

РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Интерфакс 07:40
Политика

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:14
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Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru 20:50
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Политика

Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
РИА Новости вчера в 04:22
Здоровье

В Кузбассе открыт штаб по коронавирусу

В Кемеровской области начал работать оперативный штаб, наблюдающий за ситуацией по коронавирусу.
VSE42.RU 04:23
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Здоровье

В штабе правительства Алтайского края обсудили тему коронавируса

В правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко провел заседание, посвященное недопущением коронавируса на территорию региона.
Московский Комсомолец 03:37
Здоровье

В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса

Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Цензуры.Нет вчера в 03:38
Хоккей

Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.
РИА Новости 14:48
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На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 . Народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.
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Леонид Кравчук
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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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