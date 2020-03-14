Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.

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