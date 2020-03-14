Политика
Вести.RuКравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
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«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Комсомольская правда11:18
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Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
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Названы тяжелые последствия коронавируса
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
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У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков
Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
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Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
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Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
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Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта
Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Политика
США внесли в черный список две российские компании
Министерство торговли США запретило американским фирмам осущесвлять экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Здоровье
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Футбол
«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным
Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Экономика
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
Спорт
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1
В матче 22-го тура Премьер-лиги "сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов "Уралу" - 7:1.
Хоккей
Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.
Гаджеты
Realme готовит свои первые смарт-часы
Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о «минировании» сразу трех рейсов
На e-mail Шереметьево пришли сообщения о «минировании» сразу трех самолетов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Футбол
Четыре игрока «Сампдории» и доктор команды заразились коронавирусом
Клуб из Генуи объявил, что результаты тестов четырех футболистов – Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонино ла Гумина, Мортен Торсбю – и доктора команды Амедео Балдари на COVID-19 дали положительный результат.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке после снижения курса рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций.
Футбол
Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе
Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.