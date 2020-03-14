Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Футбол В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.

Экономика Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.

Хоккей Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.

Гаджеты Realme готовит свои первые смарт-часы Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.

Общество Латвия закроет все международные пассажирские перевозки Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Футбол Четыре игрока «Сампдории» и доктор команды заразились коронавирусом Клуб из Генуи объявил, что результаты тестов четырех футболистов – Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонино ла Гумина, Мортен Торсбю – и доктора команды Амедео Балдари на COVID-19 дали положительный результат.