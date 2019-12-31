Политика
РИА НовостиКравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.
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Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Армия и оружие
Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани
«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — подчеркнули в министерстве.
Общество
Название «Голландия» официально прекратило существование
Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
Общество
В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению
Законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Экономика
Прекращены поставки нефти из России в Белоруссию
По информации ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Белоруссию на 2,2 % до 17,6 млн тонн.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»
Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Млада-Болеславе», сообщает официальный сайт «быков».
Армия и оружие
Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Авто
В России изменились правила регистрации новых автомобилей
В России начали действовать измененные правила государственной регистрации автомобилей — номера на них можно будет получать прямо в автосалонах.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России
По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Политика
Моралес прокомментировал отключение вещания RT в Боливии
Отключение вещания телеканала RT в Боливии является недемократическим шагом действующих властей, считает экс-президент страны Эво Моралес.
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Кино
Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Культура
Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»
Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Спорт
В пробе французской фигуристки нашли кокаин
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.