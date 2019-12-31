Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Происшествия На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

Армия и оружие Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани «Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Общество Название «Голландия» официально прекратило существование Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.

Происшествия При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Экономика Прекращены поставки нефти из России в Белоруссию По информации ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Белоруссию на 2,2 % до 17,6 млн тонн.

Общество SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей «Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.

Шоу-бизнес Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.

Авто В России изменились правила регистрации новых автомобилей В России начали действовать измененные правила государственной регистрации автомобилей — номера на них можно будет получать прямо в автосалонах.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.

Футбол Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон» Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».

Кино Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.