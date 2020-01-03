Политика

Вести.RuВести.RuКравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK. Также экс-президент Украины считает, что страна разделена на три части с разными интересами, ментальностью и историческими корнями: Юго-Восток, Запад и Центр.
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Кравчук назвал Украину страной с «тремя ДНК»

Взгляд.ру09:49

Кравчук поспорил с Савченко про ДНК Украины

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Савченко и Кравчук поспорили о ДНК распавшейся на части Украины

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Кравчук рассказал о «трёх Украинах» с разной ДНК

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Кравчук заявил о «трех Украинах» с разной ДНК

РИА Новости08:36

Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

Вести.Ru09:35
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В Минобороны отреагировали на гибель иранского генерала Сулеймани

Убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по Багдаду приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.
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Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
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Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
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Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине

При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
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Небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 18 человек

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Общество

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Lenta.ru 06:03
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На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
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На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
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Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

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Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»

"Милан" готовится к каждой конкретной игре у команды есть качество, и мы можем добиваться большего. Я всегда говорил, что работа окупается.
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Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
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Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
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Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News 09:08
Политика

Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 08:09
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

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"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
РИА Новости 08:40
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Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
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Леонид Кравчук
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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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