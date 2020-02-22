Политика
РИА НовостиКравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
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с чего всё началось
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН назвал фейком заявление министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране.Национальная служба новостей03:02
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