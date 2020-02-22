Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
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с чего всё началось

Кравчук назвал фейком снижение пенсий на Украине

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН назвал фейком заявление министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране.
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Кравчук назвал фейком слухи о снижении пенсий на Украине

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РИА Новости04:39

Кравчук назвал фейком снижение пенсий на Украине

Национальная служба новостей03:02
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Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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