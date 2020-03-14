Политика
Российская газетаКравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.РИА Новости08:17
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«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Комсомольская правда11:18
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