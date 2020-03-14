Политика

Российская газетаРоссийская газетаКравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
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