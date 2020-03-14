Политика
Российская газетаКравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Комсомольская правда11:18
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Биатлон
Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
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Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Футбол
Иммобиле обматерил британского доктора, который обвинил итальянцев из-за коронавируса
Нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле разозлили слова британского селебрити-доктора Кристиана Дженсена, который высказался о коронавирусе в Италии.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Музыка
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На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
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Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Происшествия
Кафе загорелось в центре Москвы
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Общество
Третий случай коронавируса подтвердили в Калининградской области
Третий случай коронавирусной инфекции подтвердили в Калининградской области, передает РИА Новости.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Политика
Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России
Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Футбол
Днепр-1-Мариуполь 14.03.2020 прогноз ТБ (2.5)
Я думаю, что настрой у игроков Мариуполя в субботу настрой будет запредельный, ведь именно Днепр неделю назад обыграл приазовцев и не позволил им попасть в шестёрку лучших команд, которые поведут борьбу за призовые и еврокубковые места во второй части сезона.
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Армия и оружие
На МКАДе заметили трофейный турецкий бронеавтомобиль
На Московской кольцевой дороге (МКАД) заметили трофейный турецкий бронеавтомобиль.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.