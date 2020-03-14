Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Биатлон Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.

Шоу-бизнес Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Политика Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Политика Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Футбол Днепр-1-Мариуполь 14.03.2020 прогноз ТБ (2.5) Я думаю, что настрой у игроков Мариуполя в субботу настрой будет запредельный, ведь именно Днепр неделю назад обыграл приазовцев и не позволил им попасть в шестёрку лучших команд, которые поведут борьбу за призовые и еврокубковые места во второй части сезона.

Общество Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.

Политика Порошенко вернется на Украину после побега от следствия Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.