Политика

Российская газетаРоссийская газетаКравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Кравчук напомнил сторонникам Порошенко о праве ДНР и ЛНР на переговоры

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«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

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Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

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Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
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От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
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Иммобиле обматерил британского доктора, который обвинил итальянцев из-за коронавируса

Нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле разозлили слова британского селебрити-доктора Кристиана Дженсена, который высказался о коронавирусе в Италии.
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Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Кафе загорелось в центре Москвы

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Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
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Третий случай коронавируса подтвердили в Калининградской области

Третий случай коронавирусной инфекции подтвердили в Калининградской области, передает РИА Новости.
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Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России

Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Футбол

Днепр-1-Мариуполь 14.03.2020 прогноз ТБ (2.5)

Я думаю, что настрой у игроков Мариуполя в субботу настрой будет запредельный, ведь именно Днепр неделю назад обыграл приазовцев и не позволил им попасть в шестёрку лучших команд, которые поведут борьбу за призовые и еврокубковые места во второй части сезона.
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Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
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В Сети раскритиковали Лолиту в купальнике за «уши спаниеля»

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Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
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На МКАДе заметили трофейный турецкий бронеавтомобиль

На Московской кольцевой дороге (МКАД) заметили трофейный турецкий бронеавтомобиль.
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Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
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Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 . Народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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