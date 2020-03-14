Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Авто Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100 На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.

Общество Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза С 16 марта Россия временно ограничивает пассажирские рейсы в страны Европейского союза (ЕС).

Технологии NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19 NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Экономика НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.

Общество Apple закрывает магазины за пределами Китая Apple закрывает свои магазины по всему миру за пределами Китая из-за распространения нового коронавируса.

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Футбол В УЕФА работают над переносом Евро-2020 Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Политика Сбежавший от допроса Порошенко нашелся Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.

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