Политика
Российская газетаКравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Комсомольская правда11:18
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Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Общество
Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
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Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100
На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
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В Литве назвали факторы, повлиявшие на цены на природный газ
Литовская компания отмечает, что на рынок природного газа повлияло и распространение коронавируса.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза
Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза С 16 марта Россия временно ограничивает пассажирские рейсы в страны Европейского союза (ЕС).
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19
NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
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Чипсет Intel H110 и слоты PCI и ISA удалось разместить на одной материнской плате
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Экономика
Силуанов оценил потери российского бюджета от низких цен на нефть
Сокращение доходов российского бюджета от низких цен на нефть составит два триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Общество
Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом
Россияне гораздо меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем граждане других государств.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Экономика
НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая
Apple закрывает свои магазины по всему миру за пределами Китая из-за распространения нового коронавируса.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пять заболевших обнаружили в Москве, троих — в Петербурге и по одному — в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае.
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Футбол
В УЕФА работают над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США
Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Политика
Сбежавший от допроса Порошенко нашелся
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
Общество
Назван континент без коронавируса
Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
Наука
Ученые прояснили математику роста головного мозга
Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.