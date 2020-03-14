Политика

Российская газетаРоссийская газетаКравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Российская газета11:03

Первый президент Украины поссорился с соратницей Порошенко из-за Донбасса

Lenta.ru11:24

«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Комсомольская правда11:18

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С ума сошли?: Кравчук отчитал Геращенко из-за слов о Донбассе

РЕН ТВ10:24

Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу

Известия10:13

Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

РИА Новости08:17
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Политика

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Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100

На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
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В Литве назвали факторы, повлиявшие на цены на природный газ

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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза

Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза С 16 марта Россия временно ограничивает пассажирские рейсы в страны Европейского союза (ЕС).
Медиазона вчера в 13:13
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NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19

NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
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Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
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«Рубин» одержал победу над «Арсеналом» в матче РПЛ

Газета.Ru 14:11
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Силуанов оценил потери российского бюджета от низких цен на нефть

Сокращение доходов российского бюджета от низких цен на нефть составит два триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Общество

Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом

Россияне гораздо меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем граждане других государств.
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
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Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
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Apple закрывает свои магазины по всему миру за пределами Китая из-за распространения нового коронавируса.
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Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
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В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус

Пять заболевших обнаружили в Москве, троих — в Петербурге и по одному — в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае.
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Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
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В УЕФА работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
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Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США

Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Газета.Ru 04:11
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Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru 13:38
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В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
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Сбежавший от допроса Порошенко нашелся

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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Назван континент без коронавируса

Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
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Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 . Народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый президент независимой Украины.
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