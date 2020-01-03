Политика
ИзвестияКравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
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Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия».
Армия и оружие
Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани
«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — подчеркнули в министерстве.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Политика
США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак
Американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряжённости в стране и регионе.
Кино
Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году
Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Политика
В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что убийство генерала Сулеймани стало крупнейшей ошибкой США
В российском МИДе авиаудар США, в результате которого был убит иранский генерал, назвали верхом цинизма.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию
Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Армия и оружие
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР
Командующий иранскими военно-морскими силами Хосейн Ханзади заявил, что американцы вместе со своими союзниками пытались сорвать совместные учения Исламской республики с Россией и КНР.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Общество
Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января в Москве и области прогнозируется ясная погода, которая позволит увидеть метеорный поток Квадрантиды, передает РИА "Новости".
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет
Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Музыка