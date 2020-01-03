Политика

ИзвестияИзвестияКравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах

Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
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Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах

Известия10:39

Кравчук рассказал про «три Украины с разным ДНК»

Национальная служба новостей10:23

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

РИА Новости08:36

Первый президент Украины назвал жителей страны «нацией без ДНК»

Газета.Ru10:16

Первый президент Украины заявил о трех частях страны с разными ДНК

Телеканал 360°09:29

Кравчук рассказал о «трёх Украинах» с разной ДНК

RT на русском09:08

Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

РБК10:22
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Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия».
Пятый канал 07:31
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru 11:25
Армия и оружие

Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — подчеркнули в министерстве.
RT на русском 11:17
Хоккей

Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Политика

США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак

Американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряжённости в стране и регионе.
RT на русском 04:02
Кино

Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году

Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Snob.ru 10:57
Политика

В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что убийство генерала Сулеймани стало крупнейшей ошибкой США

В российском МИДе авиаудар США, в результате которого был убит иранский генерал, назвали верхом цинизма.
Эхо Москвы 11:02
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Автоновости дня вчера в 00:26
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию

Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Профиль вчера в 09:59
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Общество

Поклонскую возмутили «петросяновские каламбурчики» и «муси-пуси» по ТВ

РИА Новости 11:05
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
Чемпионат 07:12
Теннис

ATP Cup. Медведев и Хачанов выиграли парную встречу у итальянцев

Вести.Ru 11:12
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Армия и оружие

Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР

Командующий иранскими военно-морскими силами Хосейн Ханзади заявил, что американцы вместе со своими союзниками пытались сорвать совместные учения Исламской республики с Россией и КНР.
Российская газета вчера в 08:26
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января в Москве и области прогнозируется ясная погода, которая позволит увидеть метеорный поток Квадрантиды, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:54
Здоровье

Что происходит с женским организмом после 40 лет

Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
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Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском 01 января в 16:20
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