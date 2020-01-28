с чего всё началось

По словам Кравчука, Зеленский говорил о том, что Вторая мировая была спровоцирована заключением союза между СССР и Германией. Также он рассказал о личной встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове.

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».