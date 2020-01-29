Политика
РИА НовостиКравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться… А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны.
— Леонид Кравчук, политикЕвразия Daily 18:31
с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.РИА Новости14:39
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