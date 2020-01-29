с чего всё началось

Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться… А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Политика Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.

Происшествия Пожар на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован В Москве ликвидирован пожар на ТЭЦ-26. Об этом "Интерфаксу" заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».

Киберспорт SumaiL стал игроком OG Во время сессии ответов на вопросы после показа фильма True Sight, OG представила ролик, в котором объявила, что Самаил 'SumaiL' Хассан стал новым керри команды.

Космос РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).

Происшествия Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.

Экономика Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.