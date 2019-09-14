Политика
Вести.RuКравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства. Он сообщил о признаниях людей, которые думали, что Украина будет независимой, но с Россией.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Bihus.info сообщил, что в 1991 году во время референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости» страны украинцы выступали за союзное с РФ государство.Аргументы и Факты02:38
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