Политика
RT на русскомКравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.
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То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве.
— Леонид Кравчук, политикРИА Новости 19:19
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