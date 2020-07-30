Политика
Российская газетаКравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук. Ранее этот пост занимал другой бывший глава государства Леонид Кучма.
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с чего всё началось
«Ввести в состав делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича... назначив его главой делегации», — говорится в документе.RT на русском10:31
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Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
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RT на русском 11:05
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Моссовет вчера в 04:53
Происшествия
Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
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Вести.Ru вчера в 12:27
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People Can Fly объявила о работе над неанонсированной AAA-игрой
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CyberSport.ru 10:42
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
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Чемпионат 10:40
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Общество
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Министерство обороны Финляндии немногим ранее заподозрило, что два военных самолета СУ-27, принадлежащих российской армии, пересекли границу государства без разрешения.
CT news 28 июля в 16:32
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Здоровье
В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице
Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
Культура
«Игра престолов» названа лучшим сериалом XXI столетия
Проект HBO "Игра престолов" стал лучшим сериалом XXI века, сообщает портал Digital Spy со ссылкой на результаты зрительского голосования.
Газета.Ru 11:12
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Общество
ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля
Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля.
АБН 10:37
Политика
Украина потребовала от Беларуси экстрадиции задержанных граждан России
Власти Украины потребовали от руководства Беларуси экстрадиции задержанных граждан России.
Евразия.Эксперт 07:01
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Политика
Посол прокомментировал ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев считает безосновательными сообщения о якобы вмешательстве задержанных в Белоруссии россиян во внутреннюю политику республики.
RT на русском 10:49
Политика
Партию «Яблоко» сняли с выборов в Курганской области
Избирком в Курганской области отказал в регистрации списка кандидатов от политической партии «Яблоко».
URA.Ru 09:22
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 04:19
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Происшествия
Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов
По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Общество
ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края
АН Между строк 07:35
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47