Политика

Российская газетаРоссийская газетаКравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук. Ранее этот пост занимал другой бывший глава государства Леонид Кучма.
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с чего всё началось
«Ввести в состав делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича... назначив его главой делегации», — говорится
 в документе.
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