Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу
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Первый президент Украина Леонид Кравчук стал главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Таким образом, он заменил экс-главу страны Леонида Кучму. Кравчук в своем видеообращении заявил, что "время для отдыха не пришло".В источнике
С чего всё началось
«Ввести в состав делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича... назначив его главой делегации», — говорится
в документе.
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