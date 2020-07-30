Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу

Первый президент Украина Леонид Кравчук стал главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Таким образом, он заменил экс-главу страны Леонида Кучму. Кравчук в своем видеообращении заявил, что "время для отдыха не пришло".