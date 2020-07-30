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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу

Первый президент Украина Леонид Кравчук стал главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Таким образом, он заменил экс-главу страны Леонида Кучму. Кравчук в своем видеообращении заявил, что "время для отдыха не пришло".В источнике
С чего всё началось
«Ввести в состав делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича... назначив его главой делегации», — говорится
 в документе.
RT на русском10:31
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Национальная служба новостей10:56
Известия

Зеленский уполномочил Кравчука возглавить делегацию Киева в группе по Донбассу

Известия09:14
ТАСС

Зеленский назначил Кравчука главой делегации Киева в контактной группе

ТАСС08:48
РИА Новости

Кравчука утвердили главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу

РИА Новости09:11
Новостной фронт

Кравчук будет возглавлять киевскую делегацию в Минске вместо Кучмы

Новостной фронт08:41
Газета.Ru

Кравчук возглавит делегацию Киева на переговорах по Донбассу

Газета.Ru07:57
REGNUM

Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в составе ТКГ

REGNUM07:42
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Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Аргументы и Фактывчера в 12:32
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Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК09:52
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2,1K

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости12:27
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США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД

Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на территории Косово миротворческих сил, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
РИА Новости09:12

Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Турецкая сторона продолжала производство компонентов американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 даже после своего исключения из этой программы из-за покупки у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Газета.Ruвчера в 14:30
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Роспотребнадзор предупредил о наступлении на Москву нового вида гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, принимавшая участие в совещание с президентом России Владимиром Путиным по эпидемиологической ситуации в стране, сообщила, что на Россию движутся новые вирусы гриппа.
Московский Комсомолецвчера в 07:54
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Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Согласно опубликованным документам, обновленные внедорожник и пикап, предназначенные для рынка РФ, укомплектовали усовершенствованным дизельным турбодвигателем объемом 2,8 литра с отдачей 200 л.с. и пиковым крутящим моментом 500 Нм.
Новые автомобили00:00
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Посол РФ разъяснил ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что задержанные россияне не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в республике, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты11:56
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Ботоксу присвоили антидепрессивный эффект

Американские исследователи выяснили, что инъекциям ботокса сопутствует значимый антидепрессивный эффект — причем независимо от места введения препарата и показаний к его применению.
N+111:04
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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